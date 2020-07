Motorista é preso por dirigir embriagado

No sábado, 11 de julho, por volta das 21h30, a Polícia Militar foi acionada para atender uma situação de embriaguez ao volante na rua dos Narcisos, no bairro Campina da Barra. Um motorista estaria trafegando em ziguezague pela via e já teria atropelado um cachorro. Quando a equipe chegou no local, o solicitante, que se identificou como policial militar, disse que havia abordado o motorista, para evitar que se envolvesse em novos acidentes.

O homem disse à equipe que estava indo para a casa de um amigo, confessou que havia bebido e que não se lembrava de ter atropelado nenhum cachorro. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que acusou a ingestão de álcool. Diante do ocorrido, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Publicado na edição 1221 – 16/07/2020