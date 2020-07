Motorista embriagado bate o carro e tenta fugir

O motorista de um caminhão acionou a Guarda Municipal na tarde desta segunda feira, 27 de julho, relatando que um veículo GM Monza havia batido em seu caminhão e o condutor, que estaria embriagado, teria tentado fugir do local, mas ele conseguiu alcançar. A equipe de motos se deslocou até o endereço, juntamente com o Departamento de Trânsito Municipal.

Os agentes aplicaram o teste do bafômetro no condutor do Monza, que atestou resultado positivo para embriaguez. Diante dos fatos, o proprietário do GM Monza foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para providências.

Publicado na edição 1223 – 30/07/2020

Foto: divulgação