Motorista fica gravemente ferido em acidente próximo à Cassol

Um grave acidente entre um carro e um caminhão deixou uma pessoa gravemente ferida na manhã desta quinta-feira, 9 de setembro, na PR-421, próximo à empresa Cassol, quase na divisa entre Araucária e Curitiba. O motorista do carro foi atendido pelos socorristas do Siate, bombeiros e equipe médica do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA).

Segundo informações, ele teve fratura de fêmur em ambas as pernas e foi levado em estado grave ao Hospital do Rocio, em Campo Largo. Com o impacto da colisão, o veículo ficou totalmente destruído. As causas do acidente ainda são desconhecidas.