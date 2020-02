MRV expande atuação na região metropolitana de Curitiba

O mercado imobiliário do Paraná apresentou um crescimento expressivo em 2019, retomando os investimentos depois de um período de baixa. A MRV, líder nacional no setor de imóveis econômicos, foi uma das empresas que impulsionou o mercado local, lançando dez novos empreendimentos no Estado ao longo de 2019. A construtora dedicou atenção especial à Região Metropolitana de Curitiba (RMC), que recebeu mais da metade dos novos empreendimentos. Durante o ano passado foram seis novos lançamentos em cidades vizinhas à capital, entre municípios onde a empresa já atua (Araucária e São José dos Pinhais), além da entrada da construtora no mercado de Colombo. A empresa pretende continuar essa expansão pela RMC ao longo de 2020, estreando também um novo empreendimento em Almirante Tamandaré.

Dentre os municípios da RMC, Araucária tem se destacado como uma das cidades com maior movimentação no mercado imobiliário. Só em 2019, a MRV lançou cerca de 400 novos apartamentos na cidade, divididos em três novos empreendimentos: os residenciais Cardinali, Carmelo e o recém lançado Claret. O valor investido pela empresa para as obras é de aproximadamente R$ 91 milhões, com geração de 194 novas vagas de emprego diretas.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1197 – 31/01/2020