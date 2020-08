Mulher é importunada sexualmente dentro de ônibus

Na noite de domingo, 16 de agosto, a Guarda Municipal de Araucária foi acionada pelo vigilante do terminal central, relatando que uma mulher tinha pedido ajuda porque havia sofrido importunação sexual dentro do ônibus da linha Araucária/Portão. Segundo a vítima, por três vezes um homem que estava atrás dela se aproximou e encostou suas partes íntimas. Ela conta ainda que o coletivo não estava tão lotado e não havia motivo para o homem estar tão próximo dela.

Testemunhas confirmaram para a GM que presenciaram as investidas do molestador. Diante dos fatos, o suspeito, a vítima e as testemunhas foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil para procedimentos pertinentes ao caso.

Publicado na edição 1226 – 20/08/2020