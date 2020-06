Mulher entra em surto e é contida pelo Samu e pela GM

Uma equipe da Guarda Municipal foi abordada por um cidadão na noite desta quinta, 4 de junho, visivelmente nervoso. Ele pedia ajuda porque sua enteada encontrava-se em surto psicótico e havia o risco de ela se jogar contra algum veículo.

A moça estava no canteiro central da avenida Avestruz, no bairro Capela Velha. A equipe fez contato com a jovem e de imediato acionou apoio do Samu. Foi necessário o uso de força moderada para conter a paciente na maca. Ela foi encaminhada a UPA do Costeira, para receber atendimento médico.

Foto: Divulgação GMA