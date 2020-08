Mulher era supostamente mantida em cárcere privado

Uma equipe da Guarda Municipal de Araucária recebeu um pedido de socorro do irmão de uma suposta vítima de cárcere privado, na ocupação irregular conhecida como Jardim Israelense. Por volta do meio dia de quarta-feira, 5 de agosto, a equipe, juntamente o Conselho Tutelar, foi até o endereço citado pelo denunciante e fez contato com a mulher, que relatou estar impedida pelo seu atual companheiro de voltar para Pernambuco, sua terra natal, juntamente com as duas filhas menores.

O homem, que não é o pai das crianças, não estava na casa no momento, porém, quando as equipes estavam saindo do local para levar a vítima até a Delegacia da Mulher para o registro de Boletim de Ocorrência, o indivíduo chegou. Como não houve relato de agressão física por parte da mulher, o homem foi orientado e a suposta vítima deverá voltar para Caruaru (PE), junto com seu irmão e as filhas.