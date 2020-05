Mulher grávida acusa ex-marido de agressão

Uma equipe da Guarda Municipal foi acionada na tarde de segunda-feira, 25 de maio, para atender uma suposta situação de violência contra mulher, onde o autor seria o ex-companheiro. No local, a equipe conversou com a vítima, que estava grávida e apresentava lesões na face. Ela relatou que foi seu ex quem a agrediu e repassou um endereço na rua Sônia Bodziak, onde estaria o agressor.

Os GMs foram até o endereço e conversaram com o homem, que negou as agressões e relatou que sua ex-esposa, foi na verdade agredida por uma outra mulher, que também já teria sido sua companheira. Diante dos fatos, as partes foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia, para as providências necessárias.

Publicado na edição 1214 – 28/05/2020