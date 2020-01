Mulheres assaltam supermercado e uma foge após agredir segurança

No sábado, 25 de janeiro, por volta das 15h20, a Polícia Militar recebeu um chamado da rua Heitor Alves Guimarães, no Centro, onde o encarregado pela segurança de um supermercado, informava ter detido uma pessoa que havia furtado produtos do local. Ele contou aos policiais que viu pelas câmeras de segurança quando duas mulheres passaram pelo caixa, sem pagar as mercadorias que tinham em mãos.

A equipe de segurança abordou as duas no estacionamento, porém, uma delas conseguiu fugir após agredir um deles. A outra foi contida pelos seguranças e colocada no banheiro, até a chegada dos policiais. Em seguida foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

Publicado na edição 1197 – 30/01/2020