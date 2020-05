Mulheres foram flagradas furtando em atacadista

No final da tarde de quarta-feira, 20 de maio, uma equipe da Guarda Municipal foi chamada pela gerência de um supermercado atacadista, para atender uma situação de furto. No local, os seguranças informaram que duas mulheres haviam roubado várias caixas de chocolates.

As duas ladras, uma de 22 anos e outra de 17 anos, foram pegas em flagrante e assumiram o furto dos produtos, que estavam guardados em duas mochilas. Diante dos fatos, a adolescente foi apreendida e a mulher recebeu voz de prisão. As duas foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil para as medidas necessárias.

Foto: divulgação