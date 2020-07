Mulheres são quase 60% dos casos positivos de Covid-19 em Araucária

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), dos 1.253 resultados positivos de Covid-19 em moradores do município, 57% (715 positivos) são mulheres. Elas são maioria dos casos positivos em todas as faixas etárias. Os homens são 43% do total de positivos (538).

Embora haja casos positivos de Covid-19 em todas as faixas de idade, quase metade de todos os casos positivos (48,8%) se concentram em moradores de 30 a 49 anos. São 309 casos em moradores de 30 a 39 anos (175 entre mulheres e 134 entre homens) e 302 casos em moradores de 40 a 49 anos (174 entre mulheres e 128 entre homens).

Casos positivos em outras faixas de idade: 0-9 anos (18 mulheres e 11 homens), 10 a 19 anos (42 mulheres e 24 homens), 20 a 29 anos (142 mulheres e 109 homens), 50 a 59 anos (95 mulheres e 73 homens), 60 a 69 anos (40 mulheres e 36 homens), 70 a 79 anos (18 mulheres e 16 homens), 80 anos ou mais (11 mulheres e 07 homens).

Dos 23 óbitos registrados em moradores de Araucária, 12 são mulheres e 11 homens. Entre as mulheres, prevalece as faixas de 50-59 anos e 70-79 anos, ambas com 4 óbitos. Já entre as 11 mortes de homens o destaque é que 03 delas são na faixa 60-69 anos e 03 entre 70-79 anos.

CUIDADOS

Lavar as mãos com frequência, usar máscara, sair de casa só para o que for essencial e evitar toque e contato próximo continuam sendo medidas muito importantes para prevenir o novo coronavírus (Covid-19). A diminuição da transmissão da infecção depende muito da postura responsável de cada pessoa.

DISK CORONA

Araucária possui o Disk Corona, um atendimento telefônico com profissionais da saúde para esclarecer e orientar sobre assuntos relacionados ao novo Coronavírus. O serviço funciona pelo número 0800-6425250 (ligação gratuita), das 7h às 19 horas, todos os dias. Com a chegada dos dias mais frios, é comum o aumento dos casos de síndromes respiratórias e, com isso, mais complicações, internações e até mortes. O Covid-19 faz parte desse grupo de síndromes respiratórias. Por isso é importante ter orientações de profissionais para reforçar a prevenção e também para saber o que fazer caso apareçam sintomas. O morador deve buscar orientação, principalmente, quando há a associação entre febre e tosse ou entre febre e dor na garganta. Dificuldade para respirar é outro sinal de alerta.

O Disk Corona é uma importante ferramenta para ao morador de Araucária esclarecer dúvidas antes de procurar por atendimento no Centro Especial de Combate ao Coronavírus de Araucária.

Texto: PMA