Mutirão Digital de Empregos oferta 1.700 vagas

Atendendo às novas medidas tomadas pelo Governo do Paraná, por decreto assinado pelo governador Ratinho Junior, para enfrentamento do coronavírus (Covid-19), a Secretaria da Justiça, Família e Trabalho realiza o primeiro Mutirão Digital de Empregos. Serão ofertadas 1.700 vagas em Curitiba e Região Metropolitana, por empresas parceiras do Governo do Paraná.

“A Feira da Cidadania que aconteceria nesta sexta-feira foi cancelada, mas mantivemos as vagas de emprego que conseguimos juntos aos nossos parceiros e tivemos a ideia de fazer um grande mutirão pela internet”, explica o secretário da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost.

Os interessados podem realizar o cadastro online de seus currículos até a próxima quarta-feira (25/03), pelo link mutiraodigital.pr.gov.br.

PARCEIRAS

As vagas serão ofertadas por 33 empresas parcerias, que receberão os currículos para análise e encaminhamento para entrevista, e estarão disponíveis em uma plataforma criada pela Secretaria da Justiça, Família e Trabalho.

“Nosso Departamento do Trabalho e a Assessoria de Inovação criaram uma plataforma exclusiva para atender o trabalhador que está procurando emprego em meio a esse grande caos causado pelo coronavírus”, esclarece Leprevost.

Para se cadastrar na vaga o trabalhador deve preencher corretamente todos os campos do formulário e anexar seu currículo em formato PDF.

Confira quais são as vagas oferecidas:

Auxiliar de Cozinha,

Açougueiro,

Ajudante Carga e Descarga,

Ajudante de Açougueiro,

Analista de RH ,

Assistente Contábil,

Assistente de Loja,

Assistente de Produção,

Assistente Fiscal,

Assistente RH,

Atendentes,

Auxiliar de Confeiteiro,

Auxiliar de Farmácia,

Auxiliar de Limpeza,

Auxiliar de Padeiro,

Auxiliar de Vendas,

Auxiliar Depósito,

Balconista de Açougue,

Balconista de Padaria,

Balconista Fiambreria,

Confeiteiro,

Conferente de Mercadorias,

Consultor de Vendas,

Cozinheiro,

Eletricista,

Empacotador,

Encanador,

Estagiário (cursando ensino médio/superior),

Fiscal de loja,

Frentista,

Gerente de Loja,

Gestão de RH,

Gestão Financeira,

Jardineiro,

Mecânico de Auto,

Motorista Caminhão Truck,

Motorista Carreteiro,

Operador de Caixa,

Operador de Call Center,

Operador de Telemarketing,

Operador de empilhadeira,

Padeiro,

Porteiro,

Programador Torno CNC,

Recepcionista Clínica,

Repositor,

Segurança,

Supervisor de Vendas,

Técnico Químico,

Técnico de Segurança,

Torneiro Mecânico,

Vendedor Externo/Interno,

Vendedor Interno de Peças,

Manobrista,

Orientador de Tráfego,

Operador de Empilhadeira Retrátil,

Operador de Empilhadeira a Gás,

Gerente de Centro de Distribuição.

Texto: Agência de Notícias do Paraná