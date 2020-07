Na Escola Kadoshi, professores, pais e alunos se reinventam para superar os desafios na era do coronavírus

Aluno Matheus participando de uma atividade com a professora Isabella

A suspensão repentina das aulas por conta da pandemia do coronavírus, forçou as escolas, professores, alunos e pais, a se acostumarem a uma nova rotina de estudo. De um dia pro outro, foi preciso repensar rapidamente, estratégias para manter as aulas e atividades, mesmo que à distância, e professores passaram a executá-las, diretamente de suas casas, para a casa dos alunos. A diretora da Escola Kadoshi, Vera Lucia Beserra, conta que na sua instituição, o ajustamento do processo de ensino a essa nova rotina foi imediato, e mesmo diante das dificuldades de adaptação de toda a comunidade escolar, hoje todos estão habituados.

“Sem condições de realizar aulas presenciais, surgiu uma nova realidade, o ensino/aprendizagem, passou a ter como ferramenta, o celular ou o computador. Percebemos que aqueles que apresentavam uma certa dificuldade e/ou preconceito em relação ao uso da tecnologia, acabaram tendo que se adaptar, seja para apresentarem suas aulas, ou até mesmo para poderem acompanhar seus filhos, nas aulas virtuais. Estamos cientes como Escola, que nada substitui as aulas presenciais, em que há interação social, troca de experiências, que inspiram práticas pedagógicas. Acreditamos que, não há aprendizado sem afetividade, porém, o distanciamento nesse momento, torna-se necessário”, pontuou Vera.

A Escola Kadoshi, nestes dias de distanciamento social, tem oferecido aulas online. As aulas e atividades ofertadas pelas professoras em todas as disciplinas, do Berçário, com contação de história e atividades lúdicas, ao Ensino Fundamental, fazendo uso das apostilas. “As atividades são aplicadas através de vídeo aula, vídeo chamada e enviadas pelo WhatsApp. Usamos a Plataforma Google Classroom para a realização das atividades e trabalhos. Os professores postam conteúdos, em textos e em vídeos”, explica a diretora.

Diante dessa nova realidade, Vera conta que percebeu o empenho de toda sua equipe, dos alunos e dos pais, e fez um agradecimento especial. “Agradecemos nossos professores e colaboradores, que não tem medido esforços, para atender todos os nossos alunos, de forma conjunta e, quando necessário, individualmente. Agradecemos nossos alunos, que mesmo não estando no ambiente escolar, têm se esforçado ao máximo, para acompanharem as aulas. Nosso especial agradecimento aos pais, nossos parceiros e companheiros, que mesmo tendo seus trabalhos seculares, tem feito de tudo para suprir a carência do ensino regular realizado pela escola. Vocês têm nos ajudado, e muito, a atravessarmos esse momento, com coragem e determinação. Entendemos que esse é o tempo para vivermos em família. É o momento e a oportunidade de, juntamente com os seus filhos, desenvolverem habilidades como afeto, carinho, paciência, rotina,

cumplicidade e companheirismo. Isso irá enriquecer ainda mais o relacionamento e os laços familiares”, ilustrou.

O retorno

Vera disse ainda que todos estão ansiosos por um breve retorno e que escola aguarda as orientações oficiais, para que possa realizar as adequações e as adaptações necessárias, no ambiente escolar. Esclareceu que esse retorno irá atender os protocolos de segurança determinados pelo governo Estadual e pelas autoridades sanitárias. “Acreditamos que o papel da escola vai muito além do aprendizado. Uma escola deve promover a socialização, ser acolhedora e afetiva. A Escola Kadoshi, além de oferecer tudo isso, ainda tem se preocupado em desenvolver em seus alunos princípios e valores, que os seguirão durante toda as suas vidas. Em breve, estaremos juntos!”.

Patrícia, mãe do Nicollas da turma do 2 ano

Pais do Nicolas

“A união Kadoshi e a família está sendo muito positiva. No começo foi um pouco difícil, pois todos estávamos aprendendo como seria a melhor forma de ajudar os pequenos em casa. Hoje, com a dedicação da professora Neia, e com o meu empenho de ajudar na alfabetização do meu filho Nicollas, está gerando grandes resultados. As aulas online são de grande importância, assim como seria na escola, devem ser e são todos os dias, pois eles ainda possuem uma rotina de estudos. Isso tudo está sendo muito válido!”

Raísse, mãe do Bernardo do 2º ano

Pais do Bernardo

“Primeiro, gostaria de agradecer aos nossos professores, em especial a professora Néia e a professora Larissa, que nos acompanham nesse processo de aulas online, logo, parabenizar as nossas crianças guerreiras, que nesse momento de pandemia, difícil a todos nós, estão em constante aprendizado, conseguindo avanços significativos. Aos papais e mamães, que além de trabalhar fora e cuidar da casa, acompanham nas atividades extras que são necessárias para cumprir o calendário anual. Agradeço à Escola Kadoshi pelo ensino e pelas alternativas criadas, que passe logo esse momento, e que possamos voltar ao ‘novo normal’, com os cuidados necessários e com alegria”.

Charlene, mãe da Sofia da turma do 2º ano

Pais da Sofia

“Quanto as aulas online, acredito estarem sendo bem proveitosas, pois as crianças tem responsabilidade todos os dias com os estudos e aprendizagem. Por fim, os esforços juntos da professora Néia, dos pais e dos próprios alunos, estão sendo super importantes nesta pandemia. Agradeço a Escola Kadoshi por todo esforço e dedicação com os pequenos, e que passe logo tudo isso, pois aulas presencias são essenciais para o aprendizado mais aprofundado dos alunos”.

Solange, mãe da Isabela da turma do 2º ano

Pais da Isabella

“As aulas on line estão sendo produtivas, claro que não igual a uma aula presencial, mas com toda a dedicação e esforço da professora Néia e da colaboração e o apoio dos pais, creio que as crianças estão sim aprendendo e tendo aquela responsabilidade com os estudos”.

Elen M. da S. Torres, mãe da Gabrieli (3°ano), Vitor (Pré II) e Renata (Maternal)

Pais do Victor, da Renata e da Gabriela

“Desde o início da pandemia tem sido um grande esforço da escola e dos pais, manterem o desenvolvimento das crianças. A escola tem oferecido o material didático, plataforma digital, chamada de vídeo para interação dos professores e alunos, bem como, envio de atividade direcionadas à idade de cada um. Temos grupo de Whatsapp com a direção, pais e professores que acompanham a evolução das atividades. Até a presente data tempos mantido o conteúdo em dia com o cronograma. E isso é um milagre diante da atual conjuntura. Essa parceria da Kadoshi com os pais tem sido boa, e somente com o empenho de ambas as partes temos conseguido atravessar tudo isso com sucesso. As crianças têm mantido o vínculo com os professores. Somente a socialização tão essencial que terá que ficar para o pós pandemia. Tenho uma grande gratidão pela escola”.

Jaqueline, mãe da Sara

Pais da Sara

“Sempre que possível a Sara participa, e achamos importante ela participar pra não esquecer da professora (imagem, voz), até porque minha filha só estava há dois meses na escola, ainda estava se adaptando. Prefiro as aulas curtas mesmo, porque é difícil prender a atenção da Sara. Mas caso optem por não fazer mais as aulas online, não tem problema. Os vídeos que a professora envia também são de grande valia”.

Suzane, mão do Gustavo do Berçário II

“Eu não estou podendo colocar o Gu nas aulinhas ao vivo, mas sempre assistimos os vídeos gravados. Ele adora! A professora é muito empenhada, é admirável a dedicação e o carinho dela no preparo das aulas e do carinho com os pequenos. Obrigada!”.

Dalton e Letícia, pais da Laura e da Sophia Beatriz do 2°ano

Pais da Laura e da Sophia Beatriz

“Em relação às aulas online, na medida do possível, estão sendo produtivas sim. Não podemos comparar com as aulas na escola que as professoras estão em cima para dar todo o suporte necessário que eles precisam, mas no momento é o que temos para cuidar da saúde de todos. As professoras Néia e Larissa estão de parabéns pelo empenho com as aulas online, atividades, trabalhos e o simples fato de estarem em contato com nossos pequenos, que sentem muita falta da escola. Meus elogios vão para todos os papais e mamães que estão se desdobrando para dar todo o suporte necessário para nossos pequenos, temos muito a evoluir nessa nova fase que estamos vivendo, mas com a dedicação de todos, vamos nos superar a cada dia. Meu muito obrigado a vocês por fazerem parte desse momento”.

Anne, mãe da Maria Helena do Berçário II

Pais da Maria Helena

“Faço sempre o possível para a Maria Helena participar das aulas, ela adora ver os vídeos que posta aqui no grupo. Acho muito importante esse contato também para não esquecer da professora, pois a Maria Helena também estava há somente dois meses na escola. Também acho a professora muito dedicada e interessada em fazer sempre coisas diferentes para os pequenos. Obrigada pelo carinho!”.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação