Não aceita o fim de namoro, invade casa do pai da ex e vai preso

Um rapaz de 19 anos, inconformado com o fim do namoro, foi preso por uma equipe da Guarda Municipal na noite desta terça feira, 19 de maio, após invadir a casa do ex sogro. A equipe chegou no local e conversou com o homem, que se comprometeu em voltar para sua residência e não mais importunar a família, porém, assim que a guarnição saiu, ele retornou e tentou pular o muro do condomínio.

Diante da insistência, o pai da ex namorada resolveu representar contra o indivíduo, por invasão de propriedade privada e ameaça. Ele encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, para providências.

Publicado na edição 1213 – 21/05/2020