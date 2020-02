Neste domingo tem festa em louvor a padroeira Nossa Senhora dos Navegantes

Neste domingo, 9 de fevereiro, a Capela Nossa Senhora dos Navegantes estará em festa. Com intuito de arrecadar verbas para a construção de uma nova sede, os padres da paróquia, bem como toda a comunidade, convidam os araucarienses para um dia especial de adoração, união e diversão.

O evento começará às 9h30, com a clássica missa. Ao meio dia um delicioso almoço será servido aos fiéis. É preciso levar pratos e talheres. Às 13h30 os “bingueiros” de plantão vão participar do festival de prêmios. As cartelas para participar do bingo, que terá como prêmios principais R$3 mil e uma carteira de habilitação carro e moto, poderão ser adquiridas por R$5 ou cinco cartelas por R$20.

Serviço

A festa em louvor à padroeira Nossa Senhora dos Navegantes acontecerá no Salão Paroquial da Igreja Matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rua Pedro Gawlak, 174, bairro Fazenda Velha, próximo à Câmara de Vereadores.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1198 – 06/02/2020