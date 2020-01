No Conjunto Maranhão, criança cai de portão e fica em estado grave

Um grave acidente foi atendido pelo Corpo de Bombeiros de Araucária no final da manhã desta sexta-feira, 3 de janeiro. De acordo com o registro da ocorrência, uma menininha de quatro anos brincava em casa, na rua Orlete do Roccio Matzger Dobjanski, no conjunto Maranhão, quando acabou caindo de cima do portão.

Com a queda, a criança teria sofrido um traumatismo craniano. Os bombeiros classificaram a ocorrência como de código três, quando a vítima corre risco de morte. Em razão disso, o helicóptero da Polícia Militar foi acionado para auxiliar no transporte da pequena. Ele pousou na área conhecida como pracinha do conjunto Maranhão, bem próximo à residência em que o sinistro ocorreu.

Em razão da gravidade do caso, a vítima foi transportada ao hospital de referência para este tipo de trauma, que é o Hospital do Rocio, em Campo Largo.

Foto: Emanoel Santos/ Colaboração