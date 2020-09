No Iguaçu, PM tira de circulação cocaína e maconha

Foto:divulgação

Uma equipe da Polícia Militar de Araucária tirou de circulação mais um traficante na noite desta terça-feira, 22 de setembro. O caso aconteceu no bairro Iguaçu e os policiais chegaram até ele após denúncias de moradores da região.

De acordo com o registro da ocorrência, os policiais foram até o endereço informado na denúncia e, na frente da residência, encontraram o sujeito “desbaratinando”. Como havia a informação de que ele seria um traficante foi feita a sua revista pessoal e, batata, havia certa quantidade de cocaína em seu bolso.

Como viu que a casa estava caindo pra ele, o sujeito entregou que dentro de sua residência havia mais drogas. Com a entrada franqueada pelo traficante, os policiais deram uma geral pelos cômodos do imóvel e lá encontraram várias porções de cocaína, já preparadas para venda. Pesadas, elas totalizaram 206 gramas. Ainda foi encontrada outras 780 gramas de maconha. Quando vendidas, tanto a maconha quanto a cocaína renderiam algo em torno de R$ 12 mil ao traficante.

Diante do contexto fático, o sujeito foi preso em flagrante e, junto com as drogas, entregue ao plantão da Delegacia de Polícia Civil da cidade para lavratura do auto de prisão em flagrante.