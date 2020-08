Noite de quinta-feira foi violenta no Campina da Barra, com uma mulher assassinada e um homem gravemente ferido

Uma mulher foi assassinada e um homem ficou gravemente ferido na noite desta quinta-feira, 27 de agosto, na rua Crisântemo, bairro Campina da Barra. A Polícia Militar foi acionada por um popular, que teria ouvido cerca de cinco disparos de arma de fogo e presenciado duas pessoas baleadas no local. Rapidamente, a equipe chegou no endereço indicado, isolou a área e constatou o óbito de Ana Paula Souza Aragão, 25 anos, e ferimentos em outra vítima, que foi atendida pelo Siate e Samu, e conduzida em estado grave a um hospital de Curitiba.

Segundo o perito da Criminalística, Ana Paula foi atingida por dois disparos, sendo um no tórax e outro no abdômen, e o homem que estava com ela recebeu três disparos na região da cabeça e dois no tórax. No local do crime, a PM encontrou um carregador de pistola 9mm com munição, algumas munições soltas de calibre 38 e 9mm, que estavam sobre a cama, além de duas buchas de cocaína, uma balança de precisão, uma máquina de cartão e um livro de anotações de vendas de drogas.

Todos os objetos foram recolhidos pela Criminalística, e o corpo de Ana Paula foi recolhido pelo Instituto Médico Legal, de Curitiba.

Foto: Marco Charneski