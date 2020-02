Noite do Pastel e do Pierogui em Campina das Pedras será no próximo fim de semana

Sábado, 15 de fevereiro, na área rural de Campina das Pedras, a comunidade Nossa Senhora do Monte Claro promoverá a tradicional Noite do Pastel e do Pierogi. A festa, que será aberta ao público, contará com a comercialização de muitas delícias, ao som de música ao vivo.

O evento começará às 19h, com a santa missa em agradecimento à visita do grupo KOZA. Em seguida iniciam as vendas de saborosos pastéis, pierogis, bolos e tortas. Para fechar a noite, o grupo Gurizada Medonha vai animar o baile na comunidade.

Serviço

A paróquia está localizada na Avenida Independência, 4033, na área rural de Campina das Pedras.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1198 – 06/02/2020