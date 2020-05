Nos 12 casos positivos em Araucária predominam mulheres e há apenas uma pessoa idosa

As informações atualizadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Araucária (SMSA) nesta quarta-feira, 6 de maio, mostram que, dos 12 casos positivos do novo Coronavírus em moradores locais, 8 são mulheres e 4 homens. Desses, apenas uma pessoa está hospitalizada, 3 estão em isolamento domiciliar e 08 já foram consideradas recuperadas (66% do total). Apenas uma pessoa tem mais de 60 anos. Foram coletados 127 testes e há 09 aguardando resultado de exame. O município não tem nenhum óbito registrado até o momento.

O 1º teste positivo de morador de Araucária foi confirmado em 31 de março e o último resultado positivo (até agora) saiu em 5 de maio. Por idade, há uma pessoa na faixa dos 20 a 29 anos; 04 pessoas na faixa dos 30 a 39 anos; 05 na faixa dos 40 a 49 anos; 01 pessoa entre 50 a 59 anos e 01 acima dos 60 anos. Sete das 12 pessoas são trabalhadoras de saúde em ambiente hospitalar e as outras 05 moradores sem relação com a atividade na Saúde. Outros 03 testes deram positivos para pessoas testadas no município, mas residentes em outros municípios.

O levantamento da SMSA aponta ainda 773 notificações de casos (incluindo casos leves, suspeitos, confirmados e descartados). Um total de 494 pessoas já foram liberadas do período de monitoramento (sem a realização de teste, conforme protocolo do Ministério da Saúde). Outras 148 pessoas ainda estão sendo acompanhadas pela Saúde (sem a indicação de teste).

Dúvidas sobre o Coronavírus? Ligue 0800-6425250 (ligação gratuita – atendimento de profissionais da Saúde das 7h às 19h todos os dias).

