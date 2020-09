Notas Políticas – 1228

Temporada aberta

Esta semana foi dada largada a temporada de convenções partidárias em Araucária. A primeira delas foi na segunda-feira, 31 de agosto, com o encontro do PV.

Sem majoritária

E na convenção do PV, entre as deliberações tomadas pelos filiados, esteve a de que o partido não lançará chapa majoritária nas eleições deste ano. E, do mesmo modo, não integrará nenhuma outra coligação de candidatura a prefeito e vice. O partido também decidiu liberar seus filiados para que apoiem quem bem entender na disputa pelo comando da Prefeitura.

Proporcional

Já para a disputa dos cargos legislativos o PV terá chapa. O nome dos candidatos foi aprovado na convenção da última segunda.

Destaque

Dentre as candidaturas à Câmara de Vereadores do PV destaque para Rosane Ferreira. Sim, ela que já deputada estadual, deputada federal e candidata a prefeita da cidade por duas vezes, agora tentará ser vereadora.

Excelente votação

Nunca é bom esquecermos que Rosane foi candidata a vereadora no ano de 2000. Naquela oportunidade conseguiu 791 votos. Uma excelente votação. Maior, inclusive, daquela obtida por 4 vereadores eleitos. No entanto, ficou sem a vaga porque o PV não alcançou o quociente eleitoral.

Nomes

Além de Rosane também integram a chapa de candidatos a vereador do PV nomes como Carlito, Investigador Fábio Pavoni, Luis Coimbra, Professora Mara, Pedro Sfendrych, Sandra Braga, Silvio Kocholy, Vanisse da VM Som, Viviane Queiroz e Wagner Torres.

Confirmado

Também esta semana Podemos, PSDB e PTB confirmaram em convenção o nome de Albanor José Ferreira Gomes como candidato a prefeito. Os três partidos realizaram suas convenções na terça-feira, 1º de setembro (leia matéria na página 6).

Tati mesmo

E, como já adiantado por esta Coluna, no final das contas a escolhida para ser a candidata a vice na chapa de Zezé foi mesmo a vereadora Tatiana Nogueira (PSDB).

Avante

Dos partidos que ainda devem lançar chapas majoritárias, o que tem convenção marcada para a data mais próxima é o Avante. O encontro acontece no sábado, 5 de setembro. Nele, deve ser confirmado a candidatura de Péricles Alves Pinto ao cargo de prefeito.

PSL, PROS

Na sequência, PSL e PROS realizam seus encontros. Será na segunda-feira, 7 de setembro. Eles devem confirmar a candidatura a prefeito de Gustavo Botogoski.

PT

O diretório municipal do PT realiza sua convenção na sexta-feira, 11 de setembro. Nela, o partido confirma a chapa majoritária composta por Luciano Zanetti e Hosana Marcondes.

PTC

Já o PTC marcou sua convenção para o domingo, 13 de setembro. Nela, o partido deve ratificar o nome de Professor Brogian para disputar o cargo de prefeito.

Reeleição

Na terça-feira, 15 de setembro, acontece as convenções do Cidadania, PSD, Republicanos, PL e Progressistas. O quinteto de partidos confirmará os nomes de Hissam Hussein Dehaini e Hilda Lucalski para a disputa majoritária. A chapa H2 tentará um feito inédito em Araucária: reeleger um prefeito. Nunca, desde que a possibilidade de reeleição está em vigência no país, quem tentou o feito obteve êxito.

Despesas com campanha

E nesta semana o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou os limites de gastos das campanhas para prefeito e a vereador. Para chegar a esse dado, o TSE levou em conta o limite para os previsto no processo eleitoral de 2016, atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Valores

Em Araucária, para a disputa majoritária, por exemplo, cada chapa não poderá gastar mais do que R$ 1.298.039,05. Já para a campanha a vereador os candidatos ficam obrigados a respeitar o limite de R$ 107.201,44. Quem não cumprir esses tetos paga multa e pode responder por abuso de poder econômico.

Repar

A agência de notícias Reuters divulgou na semana passada que a Petrobras deveria receber ofertas vinculantes de dois grupos empresariais pela compra da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar). Como se sabe, o processo de venda da Repar foi iniciado no ano passado.

Raízen e Ultrapar

Segundo a Reuters, as propostas pela Repar seriam feitas pela Raízen e Ultrapar. Ambos os grupos já estão presentes em Araucária, com unidades no pool de combustíveis da cidade. A Raízen, para quem não sabe, é uma joint venture entre a Shell e a Cosan. Já a Ultrapar é a dona da Rede Ipiranga.

Provas marcadas

Quem se inscreveu para o concurso de trabalhador braçal e engenheiro eletricista aberto recentemente pela Prefeitura precisa ficar atento. As provas já foram marcadas. Acontecem no domingo, 13 de setembro, a partir das 14h, no Colégio Técnico Industrial (CTI), aqui em Araucária mesmo. Por conta da Covid, entre as regras extras para o dia das provas está o uso de máscara. A organização do concurso também adotará outras medidas, como maior distanciamento entre os candidatos. Então, se você se inscreveu para esse concurso, dá uma olhada lá no site da FAFIPA para mais informações.

Saúde

Também no dia 13 de setembro vão acontecer as provas do concurso aberto pela Prefeitura para a área da Saúde. Os cargos são vários, entre os quais estão farmacêuticos, técnicos em patologia clínica, médicos plantonistas e uma renca de médicos especialistas. As provas também acontecerão no CTI e os candidatos devem buscar as informações específicas sobre o dia da prova no site FAFIPA, organizadora do concurso.

Texto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1228 – 03/09/2020