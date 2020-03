Notas Políticas – Edição 1205

Reações

Ainda não é possível calcular até que ponto a economia araucariense será prejudicada por conta do coronavírus. Sabe-se, no entanto, que os próximos meses serão difíceis. Aliás, mais difíceis, já que as coisas não estão lá aquelas maravilhas.

Eleições

No meio político, a dúvida agora é aquela que já vem tomando conta de outras cidades país afora. Teremos ou não eleição? A depender disso está o futuro de muito pré-candidato a prefeito e a vereador.

Não aguenta

Tem pré-candidato a vereador, por exemplo, que já vinha tendo despesas extras aí com essa ou aquela liderança. Agora, se os mandatos dos atuais vereadores forem mesmo prorrogados, eles não terão giro de caixa pra manter isso.

Bom

Se para os pré-candidatos é ruim a prorrogação, para os atuais vereadores a notícia é excelente. Afinal, é consenso que as despesas para uma reeleição são muito mais pesadas do que para aqueles que querem um primeiro mandato.

Prazos

Embora a eleição municipal tenha se tornado uma incógnita, a Justiça Eleitoral ainda mantém os prazos de filiação para aqueles interessados em concorrer ao pleito deste ano. Ou seja, 3 de abril. Logo, paralelamente a preocupação com a pandemia, os pré-candidatos têm corrido para se encaixar numa boa legenda.

Incerto

Entre os vereadores que têm mandato, por exemplo, ninguém tem 100% de certeza de que será eleito. Tudo porque não existe hoje em Araucária um vereador que irá “estourar a boca do balão” num projeto de reeleição. O edil que conseguir fazer 1.500 no pleito deste ano é um privilegiado.

Ajuda

Justamente por conta disso, nunca foi tão necessário ter uma chapa equilibrada, com vários candidatos com densidade eleitoral. Encontrar esse equilíbrio, porém, é o mais difícil. Afinal, o pré-candidato sem mandato não quer nem saber de dividir sua chapa com um medalhão.

115 mil

A necessidade de uma chapa de qualidade fica ainda mais vital quando se leva em conta que Araucária está atualmente com 115 mil eleitores aptos a votar.

Mais de 90 mil

Considerando a existência de 115 mil eleitores, é bem provável que o número de votos válidos neste pleito fique na casa do 90 mil, jogando o quociente eleitoral para quase 8.500 votos. Praticamente 2 mil votos a mais do que na eleição passada.

Suspensas

Em razão do coronavírus, a Câmara decidiu suspender as sessões ordinárias de segunda à noite por tempo indeterminado. Os encontros só serão realizados quando houver a necessidade de aprovação de projetos urgentes.

Última

Na segunda-feira, 23 de março, ainda houve sessão. Porém, a entrada do público foi proibida. O número de servidores que auxiliam na execução dos trabalhos também foi inferior ao que se vê normalmente.

Ausências

Talvez também como consequência do coronavírus, o número de vereadores que compareceu à sessão foi reduzido. Apenas seis dos onze que compõe o parlamento.

Faltantes

Não compareceram os vereadores Claudio Sarnik (Cidadania), Fábio Alceu (PSB), Francisco Cabrini (PP), Tatiana Nogueira (PSDB) e Ben Hur Custódio (PL). Este último, aliás, não pôde comparecer em razão do falecimento de seu sogro. Ao edil e sua família, nossos sentimentos e desejo de que tenham força para superar esse momento de luto.

Extraordinária

Falando na necessidade de sessões extraordinária, a Câmara marcou uma para esta quinta-feira (26), às 14h. De muito importante na ordem do dia a necessidade de aprovação em segunda discussão de um projeto de lei que aumenta o número de vagas destinadas a psicólogos no quadro de servidores do Município.

Disk-corona

Lançado na terça-feira (24) pela Prefeitura, o disk-corona recebeu um total de 52 ligações em seu primeiro dia de atendimento. O serviço funciona como um call center. As pessoas com sintomas de gripe ligam para um 0800 são atendias por uma equipe de profissionais de saúde.

Menos de 50%

Embora o disk-corona seja voltado para usuários que suspeitem estar com o novo coronavírus, diversas outras dúvidas acabam motivando as ligações. Das 52 recebidas no primeiro dia, 25 eram pessoas que estavam com sintomas de gripe e queriam orientação. Ou seja, menos de 50% do total.

Cestas básicas

Em razão do quase congelamento da economia local em razão do corona, o prefeito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania) já autorizou a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) a adquirir 10 mil cestas básicas para distribuir a famílias carentes de nossa cidade. Para isso, foram injetados no orçamento da pasta mais R$ 1,2 milhão.

Temos recursos

Falando em recursos para enfrentar a pandemia, a presidente da Câmara, Amanda Nassar, já avisou que o Poder Legislativo pode contribuir com parte de seu orçamento, caso haja necessidade da Prefeitura.

NIS

Amanda, inclusive, citou como exemplo, a reforma do prédio do NIS 3, que está sendo feita para recepcionar pacientes com suspeita do Covid-19. Disse, inclusive, que já oficiou ao Poder Executivo para que informe o custo da obra e informe se precisa de recursos para custeá-la. Assim é bonito! Até porque, além das despesas com essa reforma, haverá diversas outras ações que terão que ser tomadas pelo poder público municipal e que exigirão recursos para reerguer a economia local.

Adiamento

Sobre ajuda à economia local, a Secretaria Municipal de Finanças (SMFI) também está trabalhando em ações para tentar diluir os impactos do corona. Uma delas é o adiamento do pagamento do ISS para o final do ano.

Texto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1205 – 26/03/2020