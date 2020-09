Nova linha de crédito pode tirar do sufoco transportadores escolares e de passageiros

O setor de transporte escolar e transporte de passageiros em regime de fretamento foi duramente castigado por conta da pandemia. Muitos profissionais que tinham na atividade sua única fonte de renda, tiveram que pensar em formas alternativas para gerar renda, de ganhar dinheiro, ainda assim, muitos não conseguiram pagar dívidas do financiamento dos veículos, renovação de licenças, impostos, entre outras despesas. A boa notícia é que o Governo do Estado disponibilizou uma linha de crédito destinada exclusivamente a esses profissionais. É a Linha Paraná Recupera Transportes, voltada a empresas de micro e pequeno porte e empreendedores informais do segmento de transporte de passageiros e escolares.

São disponibilizados valores a partir de R$ 5.000,00 para empreendedores informais; MEI, ME, EIRELI, microempresa com faturamento de até 360 mil no ano e com menos de 12 meses até 16/03/2020 podem pedir 5 mil, e com mais de 12 meses até 16/03/2020 podem pedir 10 mil. Pequena empresa com faturamento entre R$ 360 mil a R$ 4,8 milhões e com menos de 12 meses até 16/03/2020 podem pedir até 10 mil, com mais de 12 meses até 16/03/2020 podem pedir 20 mil. A taxa de juros é de 0,40% ao mês, com carência de 9 meses e prazo de pagamento para 36 meses, com liberação em uma única parcela.

Para conseguir o crédito o empreendedor deverá estar com sua situação cadastral em dia em relação ao Cadastro de Inadimplentes do Estado do Paraná – CADIN, e não poderá apresentar atraso superior a 90 dias ou ter prejuízo registrado no SCR – Sistema de Informações de Crédito do BACEN.

Serviço

Os empreendedores que desejam saber mais sobre a Linha Paraná Recupera Transportes poderão entrar em contato pelo whatsapp 3614-1781, inclusive poderão agendar horários para formalização da proposta.

Texto: Maurenn Bernardo