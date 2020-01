Novas pancadas de chuvas chegarão a Araucária nesta semana

Foto: Marco Charneski

O calorão seguirá predominando por mais uma semana no município. Segundo a previsão do Instituto Simepar, ares ligeiramente mais frescos vão começar a atual no Estado, baixando gradualmente a sensação térmica na maior parte das manhãs araucarienses.

Nesta segunda-feira, 13 de janeiro, a máxima chegará aos 29°C, com céu nublado e poucas chances de chuva. Na terça-feira, 14, as temperaturas baixam, ficando na casa dos 26°C e sem probabilidade de chuvas. Já na quarta-feira, 15, as chuvas voltarão com força total ao município, junto com a máxima elevada, próxima dos 29°C, o que resultará em pancadas significativamente mais fortes.