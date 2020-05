Novas ruas de Araucária ganham iluminação em LED

Não se pode negar que Araucária está muito mais iluminada. Mais do que a luminosidade dos dias ensolarados, é a cidade noturna, com lâmpadas em LED, proporcionando ruas mais claras e seguras. Isso vem acontecendo porque, segundo a Prefeitura, desde novembro de 2019, já foram implantadas cerca de 10 mil luminárias de LED em áreas urbanas e rurais. Na área urbana, a troca de lâmpadas já foi realizada em todos os pontos de iluminação já existentes. A Prefeitura lembrou ainda que essa ação tem ocorrido de maneira contínua nos últimos meses e que também está sendo feita a identificação de novos pontos que precisam de iluminação, em locais como finais de rua, parques, praças. Disse ainda que segue trabalhando na ampliação da rede de iluminação, tanto na cidade quanto no campo.

Entre as ruas que recentemente receberam nova iluminação está a Heitor Alves Guimarães, com isso, toda sua extensão passou a contar com luminárias de LED de 200W, nos dois lados da via. A rua Ceará também foi contemplada e está muito mais iluminada. Ainda conforme a Prefeitura, todas a ruas do jardim Planalto também receberam iluminação em LED, com modelos que variam entre 150W e 200W. São aproximadamente 8.400 metros de vias naquele loteamento, que receberam cerca de 280 luminárias.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Marco Charneski

Publicado na edição 1210 – 30/04/2020