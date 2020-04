Novos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias são contratados pelo município

Por meio do Diário Oficial do Município, a Prefeitura divulgou na sexta-feira, 3 de abril, a contratação de 47 novos profissionais de saúde para Araucária. Até o momento, são 44 novos agentes comunitários de saúde (ACS) e três agentes de combate a endemias; no total, foram convocados 61: 57 ACS e 04 de combate a endemias. Eles chegam para repor as situações de exoneração e também dentro do contexto das ações necessárias de combate ao novo Coronavírus. Todos foram devidamente aprovados e classificados dentro de processo seletivo de contratação realizado pela Prefeitura.

O trabalho do agente comunitário de saúde (ACS) é uma extensão do serviço público de saúde dentro das comunidades por transitarem entre a unidade de saúde e a casa dos usuários. Suas atribuições são diversas e as informações que registram são fundamentais no planejamento de ações de saúde na região onde atuam. Entre as atividades dos ACS estão: as visitas domiciliares, as orientações à comunidade sobre ameaças à saúde e sobre medidas de prevenção, o comunicado aos usuários sobre datas e horários de suas consultas e exames agendados e a identificação de situações de risco individual ou coletivo. O vínculo do ACS com a comunidade se explica porque ele é um morador da região e, por isso, conhece bem a realidade local e suas demandas específicas.

Quem também vivencia o cotidiano das comunidades é o agente de combate a endemias. Cabe a ele realizar ações como vistoria de residências, empresas, terrenos baldios e outros locais para verificar se há foco de algum tipo de endemia, como de dengue. Assim como o ACS, esses profissionais de combate a endemias têm um importante papel de orientar a população sobre medidas preventivas contra doenças infecciosas.

Texto: PMA

Foto: Carlos Poly