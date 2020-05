NP: Escritório de advocacia que defende Sérgio Moro também defende Olizandro

Ganhou repercussão em vários veículos de comunicação Brasil afora o fato de o ex-ministro Sérgio Moro ter escolhido o escritório Sánchez Rios Advocacia Criminal para acompanhá-lo na investigação autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no episódio de uma suposta tentativa de interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Isto porque escritório de advocacia patrocinou a defesa de alguns réus da operação Lava Jato. Renomada banca de advogados, a Sánchez Rios também atua em ações criminais que tramitam aqui em Araucária, no âmbito da operação Sinecuras, em que são apurados crimes contra a administração pública praticados por políticos araucarienses.

A Sánchez Rios é o escritório de advocacia responsável pela defesa do ex-prefeito Olizandro José Ferreira (MDB), réu em fases como a Mensalinho, Easy Life e Alqueire de Ouro, esta última já com sentença condenatória em primeiro grau contra Olizandro. Resumindo: Olizandro e Moro agora são defendidos pelo mesmo escritório de advocacia.