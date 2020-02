Núcleos Esportivos abrem inscrições para diversas atividades esportivas

Estão abertas desde a quarta-feira, 5 de fevereiro, as inscrições para as escolas de iniciação esportiva da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que acontecem no Ginásio Joval de Paula Souza. São várias opções de atividades como judô, karatê, capoeira, jiu jitsu, futsal, voleibol, basquete e handebol.

Os interessados deverão dirigir-se à coordenação do núcleo esportivo, em horário comercial, para fazer a inscrição, levando um documento pessoal do responsável e da criança ou jovem e o comprovante de residência. As atividades fazem parte do programa Smel em Movimento e representam uma excelente oportunidade para quem quer praticar uma atividade física gratuitamente. Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone 3614-1668.

Também nos dias 12 e 13 de fevereiro serão abertas as inscrições para atividades esportivas no Núcleo Esportivo São Francisco de Assis (CSU). Serão disponibilizadas vagas para os projetos de capoeira, karatê, judô, jiu jitsu, basquetebol, voleibol, handebol e futebol de campo.

Cada modalidade tem seu horário específico e idade indicada para participação. A inscrição poderá ser feita na coordenação do núcleo, e é necessário levar documentos pessoais da criança e do responsável, bem como o comprovante de residência. Informações pelo telefone 3901-5230, em horário administrativo.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1198 – 06/02/2020