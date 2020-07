Números mostram que a proporção de curados em Araucária se aproxima dos 70%

De acordo com os dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde na última segunda-feira, 27 de julho, em 67,3% dos 1.477 casos de Covid-19 em moradores as pessoas já são consideradas curadas, sendo 995 pacientes recuperados até o momento. Há 10 dias (17/07), essa porcentagem era de 58,8%. Outros 459 moradores ainda estão no período de isolamento e tratamento, 14 deles estão internados, sendo 4 em UTI. As mulheres representam 57,2%, ou seja, 834 moradoras do total de casos positivos e os homens 42,8% , 643 moradores.

É muito importante alertar que o fato de a maioria dos casos positivos já ser considerada ‘curada’ não significa que “o pior já passou” ou que os cuidados de saúde, como o distanciamento, máscara ou higiene das mãos já não são tão fundamentais. Recentemente, Araucária flexibilizou o funcionamento do comércio, mas isso não deve ser entendido como um incentivo a sair na rua sem real necessidade e sem os devidos cuidados. Todos os cuidados precisam permanecer (incluindo o de ficar em casa) justamente para que não surjam novos casos e a infecção não tenha proporções ainda maiores. A diminuição da transmissão da infecção depende muito da postura responsável de cada pessoa.

FAIXA ETÁRIA

Os 1.477 casos de Covid-19 em Araucária estão em todas as faixas de idade. De 0 a 09 anos são 36 casos; de 10 a 19 anos são 81 casos; de 20 a 29 anos são 304 casos; de 30 a 39 anos 370 casos; de 40 a 49 anos são 339 casos; de 50 a 59 anos são 203 casos e acima de 60 anos são 144 casos. Somente a faixa entre 20 a 49 anos responde por 68,7% de todos os casos positivos de Covid-19 em moradores do município.

DISK CORONA

Araucária possui o Disk Corona, um atendimento telefônico com profissionais da saúde para esclarecer e orientar sobre assuntos relacionados ao novo Coronavírus. O serviço funciona pelo número 0800-6425250 (ligação gratuita), das 7h às 19 horas, todos os dias. Com a chegada dos dias mais frios, é comum o aumento dos casos de síndromes respiratórias e, com isso, mais complicações, internações e até mortes. O Covid-19 faz parte desse grupo de síndromes respiratórias. Por isso é importante ter orientações de profissionais para reforçar a prevenção e também para saber o que fazer caso apareçam sintomas. O morador deve buscar orientação, principalmente, quando há a associação entre febre e tosse ou entre febre e dor na garganta. Dificuldade para respirar é outro sinal de alerta.

O Disk Corona é uma importante ferramenta para ao morador de Araucária esclarecer dúvidas antes de procurar por atendimento no Centro Especial de Combate ao Coronavírus de Araucária.

Texto: PMA