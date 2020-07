O Popular começa a entrevistar pré-candidatos a prefeito

A partir desta quinta-feira, 9 de julho, às 19h30, o jornal O Popular do Paraná passa a promover uma série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Araucária.

Em razão das medidas de distanciamento social impostas pelo novo coronavírus, as entrevistas serão realizadas por meio de videoconferência, de modo que o entrevistado possa falar à comunidade araucariense diretamente de suas casas.

Para garantir maior interação com o eleitor as entrevistas serão transmitidas ao vivo por meio da página do O Popular no Facebook. A ideia do projeto é proporcionar aos pré-candidatos uma ferramenta em que eles possam se apresentar ao araucarienses, contando por quais razões decidiram ser candidato e quais são suas propostas para a cidade de Araucária.

Atualmente, são sete os manifestamente pré-candidatos a prefeito: Hissam Hussein Dehaini (Cidadania), Albanor José Ferreira Gomes (Podemos), Gustavo Botogoski (PSL), Professor Brogian (PTC), Péricles Pinto (Avante), Hino Dirlei Falat de Souza (MDB) e Rivadal Padilha (PT).

O Popular já iniciou o contato com pré-candidatos e totalidade deles deve ser contatada até o final da próxima semana. Por enquanto, já estão confirmadas três entrevistas. A primeira delas será com Botogoski nesta quinta-feira (9). Na próxima quinta (16) será a vez de Péricles e, no dia 23 de julho, Professor Brogian. Os próximos entrevistados viram na sequência.

Texto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1220 – 09/07/2020