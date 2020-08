Obra da Delegacia Cidadã desencanta e finalmente inicia

Desde o ano de 2012, quando o Governo do Estado anunciou que Araucária ganharia uma Delegacia Cidadã, a população aguardou ansiosa pelo projeto. Hoje, depois de tantos entraves, a obra finalmente iniciou. Nesse momento estão sendo feios os serviços de terraplanagem na rua Santa Catarina, 580, ao lado do Corpo de Bombeiros, no bairro Cachoeira. O projeto arquitetônico terá o padrão II de delegacia (1.290,35 m²), com um investimento de R$ 4.444.883,34 milhões, provenientes de recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

A empresa vencedora da licitação e executora da obra é o Consórcio CA – Cembra Antuérpia. A previsão de conclusão é de 300 dias. O novo espaço permitirá fornecer melhor atendimento à população, separando pessoas em vulnerabilidade, como crianças, idosos e mulheres, do público geral.

Sobre o projeto

A Delegacia Cidadã é um novo modelo de atendimento em delegacias no Paraná, com espaços reservados para separar vítimas de agressores e possibilidade de auxílio de assistentes sociais e psicólogos, quando necessário. Com ambientes diferenciados para o primeiro atendimento ao cidadão e áreas específicas para confecção dos boletins de ocorrência, as novas delegacias são planejadas para preservar a identidade das pessoas que precisarem recorrer ao local. A nova concepção de delegacia também não abrigará presos permanentes.

Foto: Marco Charneski

Publicado na edição 1225 – 13/08/2020