Obra deixa bairros de Araucária sem água na quinta-feira (23)

Na próxima quinta-feira, 23 de abril, a Sanepar fará a interligação da estação elevatória do Corte Branco à adutora (tubulação de grande porte) que leva água ao Reservatório Xaxim. É mais uma etapa da obra que vai aumentar em 30% o volume de água no sistema, permitindo maior flexibilização na distribuição.

Para fazer essa interligação, será necessário interromper o fornecimento de água para algumas regiões de Curitiba e Araucária. O serviço será realizado das 7h até as 17h, e o retorno do abastecimento ocorrerá de forma gradativa, sendo normalizado às 7h de sexta-feira (24).

Ficam afetados os seguintes bairros:

Curitiba: Alto Boqueirão, Sítio Cercado, Xaxim, Boqueirão, Ganchinho, Hauer, Pinheirinho, Campo de Santana, Caximba, CIC, Ganchinho e Tatuquara.

Araucária: Campina da Barra, Costeira, Iguaçu, Tindiquera e Cachoeira.

E já está programada para o dia 29 de abril uma segunda interligação da elevatória, desta vez para a adutora que leva água para o Reservatório Portão. Os bairros e horários serão divulgados posteriormente.

A Sanepar mantém a execução de obras que promovem a melhoria do sistema de abastecimento e a ampliação do sistema de esgotamento sanitário em todo o Estado. Nas obras, são seguidas as orientações de segurança sanitária para os trabalhadores.

Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar recomenda que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

A orientação é evitar desperdícios, priorizando o uso da água para higiene pessoal e alimentação. A Sanepar conta com a colaboração de todos!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile. Atualize o seu cadastro e informe o seu celular para receber avisos de paradas no abastecimento por SMS.

