Obra do “Estádio do Tupy” será retomada na próxima semana

A obra do chamado Complexo Esportivo Tupy, que está sendo erguido desde 2014 na rua das Orquídeas, no bairro Campina da Barra, poderá ser retomada na próxima semana, segundo informou a Secretaria Municipal de Obras. A entrega do estádio estava prevista para o final de 2016, mas o prazo não foi cumprido e a obra estava paralisada desde então.

A empresa vencedora da licitação, que vai dar andamento aos trabalhos é a Brioschi Engenharia Ltda, e o custo estimado da obra será de R$ 964.146,43. Segundo a SMOP, o prazo para execução dos serviços será de um ano. A Brioschi também fará a recuperação da parte que já havia sido executada, e que acabou sendo alvo de vândalos. “Em razão do abandono da obra, os vândalos roubaram o relógio da água, a fiação elétrica, e isso também atrasou a retomada dos serviços, porque foi necessária a intervenção da Sanepar e da Copel”, explicou a secretaria.

Sobre o complexo

O Complexo está sendo construído no espaço onde ficava o campo do Tupy. Além do campo de futebol, o espaço contará com arquibancada, pista de caminhada, uma academia da terceira idade, playground, aparelhos de ginástica, pista de skate, algumas salas multiuso onde poderão ser realizados cursos e um estacionamento.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Everson Santos

Publicado na edição 1210 – 30/04/2020