Obra na pista de caminhada do Parque Cachoeira “andou” mais um pouco

As obras na pista de caminhada do Parque Cachoeira seguem, mesmo que em um ritmo abaixo do esperado pelos frequentadores do local. Esta semana, a Secretaria Municipal de Obras estava prestes a entregar mais uma etapa dos serviços, a conclusão da base. No entanto, será necessário fazer um reforço em alguns pontos, para que a pista possa então receber o asfalto e, posteriormente, o revestimento em borracha, conforme previsto no projeto inicial.

A proposta, segundo a Prefeitura, é de que a população tenha, em breve, uma das melhores pistas públicas de corrida da região. Sobre o atraso no cronograma, a Prefeitura explicou que no meio do caminho a Secretaria de Obras teve que atender outras prioridades, mas orientou a população que é possível checar todo o projeto na Secretaria do Meio Ambiente, já que o documento é público.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Everson Santos

Publicado na edição 1202 – 05/03/2020