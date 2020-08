Obras no jardim Califórnia estão dentro do cronograma previsto

Mais uma vez as obras de pavimentação no jardim Califórnia, no bairro Capela Velha, estão sendo alvo de reclamações por parte dos moradores. Eles afirmam que a obra já deveria ter sido concluída, mas houve atraso no início dos serviços, além de interrupções no meio do caminho. Dessa vez, uma nova paralisação está deixando a comunidade irritada. “Essa obra vai fazer aniversário, e nada de acabar”, disse um morador. Outra oradora do bairro reclamou que as ruas onde as máquinas já passaram estão uma bagunça. “Isso aqui tá o caos, vias cheias de pedregulhos enormes, um poeirão que assusta, e as máquinas sumiram”, denunciou.

A pavimentação no Califórnia era pra ter começado em janeiro deste ano, porém, o cronograma atrasou e o início só se deu em maio. Pra piorar, no mês de julho, a empreiteira contratada constatou problemas no sistema de drenagem, então a obra foi parada. Após uma visita de técnicos da Secretaria Municipal de Obras, que não constataram problema que ameaçasse a obra, os serviços foram retomados e acelerados, para compensar o atraso.

Conforme afirma a SMOP, nesse momento as obras não estão paralisadas e a previsão de término é para janeiro de 2021. No projeto de pavimentação no Califórnia estão incluídas as ruas Jaburu, Tiriva, Olinto Lemos, Domingos Martins Belo, Bico de Lacre, Arara, Peru, Ema, Pelicano, Tesoureiro e Saracura. A extensão total das vias projetadas é de 4.777,38m. Os recursos, um total de R$ 5.786.671,00, são via Paranacidade.

Além do asfalto, estão previstos serviços de drenagem, meio-fio, paisagismo, calçadas com acessibilidade e sinalização viária.

Publicado na edição 1225 – 13/08/2020