Observatório Social traz ranking da produção legislativa dos vereadores

Um levantamento divulgado na semana passada pelo Observatório Social de Araucária permitiu o “rankeamento” do trabalho de todos os onze vereadores da cidade ao longo do ano passado.

O relatório anual da produção legislativa da Câmara de Vereadores do Município sintetiza de forma quantitativa e qualitativa as ações promovidas pelos gabinetes de cada um dos integrantes do parlamento municipal.

De acordo com o Observatório, a metodologia do trabalho é feita com base no acompanhamento presencial das sessões plenárias, itens que integram a chamada ordem do dia e conferência posterior com os dados contidos no portal da Câmara.

Os dados quantitativos são obtidos com a mera soma de todos os projetos de lei, indicações e requerimentos apresentados pelos vereadores. Concluída esta etapa, o Observatório local qualifica as propostas utilizando uma metodologia desenvolvida pelo Observatório Social do Brasil.

Essa qualificação, de acordo o Observatório de Araucária, é feita classificando a relevância de cada proposição em baixa, média ou alta. Quanto maior a relevância, mais pontos ela recebe. Por exemplo, indicações feitas pelos edis para trocar luminária é tida como de baixa relevância, já que esse é um serviço público que o cidadão mesmo consegue solicitar à Prefeitura com uma simples ligação. Por outro lado, a indicação para implantação de sistemas que melhorem o controle de atos públicos é tido como de alta relevância.

A lógica dos pontos funciona da seguinte maneira: indicações de baixa relevância ganha 1 ponto. De média relevância, 2. De alta, 3. Já requerimentos classificados como de baixa relevância somam 3 pontos. De média, 4. De alta, 5. Por fim, os projetos de lei de baixa relevância ganham 5 pontos. De média, 6 e de alta, 7.

Feitas todas as contas, segundo o Observatório, os três vereadores com trabalho mais relevante em 2019 foram, respectivamente, Fábio Alceu (251 pontos), Amanda Nassar (202 pontos) e Fábio Pedroso (164 pontos). Já o trio cujo trabalho foi considerado mais irrelevante são, respectivamente, Celso Nicácio (12 pontos), Germaninho (15 pontos) e Xandão (19 pontos).

Na tabela ao lado você pode conferir a pontuação obtida por cada vereador em cada um dos quesitos avaliados pelo Observatório.

Texto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1198 – 06/02/2020