Olimpíada de História lança versão gratuita e aberta ao público durante isolamento devido ao coronavírus

Após adiar a realização de sua 12ª edição por causa da pandemia do coronavírus, a Olimpíada Nacional em História do Brasil, projeto realizado pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), irá realizar uma versão gratuita e aberta ao público. O projeto, que ganhou nome de “Pré-ONHB 2020″, será totalmente online de 27 de abril a 22 de maio. As inscrições poderão ser feitas de 10 a 30 de abril.

A iniciativa surgiu como uma forma de propor conhecimento e entretenimento neste momento em que boa parte das pessoas cumpre isolamento social. A 12ª edição, que seria realizada entre maio e agosto teve de ser adiada para o segundo semestre devido à pandemia do coronavírus e ainda não tem data definida para ocorrer.

A “Pré-ONHB 2020” será semelhante ao projeto original, mas numa versão mais compacta. Ao invés de seis, serão quatro fases online em que os participantes devem, entre segunda e sexta-feira, responder às questões de múltipla escolha e realizar tarefas e desafios propostos. As etapas também preveem número menor de questões.

Diferente do seu formato original, não haverá eliminação a cada fase da competição. O participante poderá aproveitar todas as etapas e ao final receberá um relatório de desempenho.

O grande diferencial da “Pré-Olimpíada de História” também está na oportunidade de qualquer pessoa se inscrever, sem critério de idade, profissão, escolaridade etc. A inscrição pode ser individual ou por domicílio – modalidade em que as pessoas em isolamento numa mesma casa poderão participar juntas.

A coordenadora da ONHB e professora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Unicamp, Cristina Meneguello, explica que proposta surgiu com o objetivo de oferecer às pessoas uma atividade de estudo e lúdica neste período de isolamento. “Muitas pessoas que já participaram da ONHB, agora poderão matar a saudade e se divertir. Também poderá servir como um treino às equipes que participarão da 12ª edição, além de estar aberta a outras pessoas que gostam e se interessam por temas relacionados à História do Brasil”, explica.

As provas são formuladas por docentes, alunos de pós-graduação e graduação ligados ao Departamento de História da Unicamp. O projeto traz conteúdos sobre a História do Brasil, mas também integra temas interdisciplinares como geografia, literatura, arqueologia, urbanismo, atualidades, além de propor debates, análises, leitura etc.

Sobre a 12º edição da ONHB

Apesar do adiamento, a 12ª edição da Olimpíada Nacional em História continua com as inscrições abertas até dia 31 de maio. Uma nova data para realização da competição ainda será divulgada. A medida foi tomada pela comissão organizadora como uma forma de evitar prejuízos aos participantes e garantir isonomia entre as equipes. Isso porque apesar das seis fases da competição serem totalmente online há necessidade de interação entre os alunos e contato com o professor.

“Sabemos que parte dos participantes da ONHB utiliza a estrutura da escola, como computadores e internet, para realizar a prova, o que é inviável neste momento em que as aulas estão suspensas”, afirmou. “Nós queremos garantir que todos tenham condições estruturais para realizarem a prova e, neste momento em que o isolamento social é recomendado, isso ficou inviável”, acrescentou.

Como será a “Pré-ONHB 2020”

Inscrições: de 10/04 a 30/04

Gratuito

Quem pode participar: aberto para qualquer interessado e a inscrição deverá ser feita individualmente ou por domicílio

Competição:

1ª fase: 27/04 a 01/05

2ª fase: 04/05 a 08/05

3ª fase: 11/05 a 15/05

4ª fase: 18/05 a 22/05

Mais informações e inscrições estarão disponíveis em breve no site: www.olimpiadadehistoria.com.br/