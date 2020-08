ONG EVA lançará programa Papo de Adão neste sábado

Neste sábado, 29 de agosto, às 14h30, a ONG EVA, que assiste pacientes oncológicos e seus familiares, fará o lançamento do programa Papo de Adão, através de uma live que terá transmissão pela página da entidade no Facebook e Youtube. O papo acontecerá todo terceiro sábado do mês e terá como entrevistados esposos, pais e filhos de mulheres em tratamento oncológico, e também profissionais médicos oncologistas e outros especialistas. “Eles vão falar sobre os tratamentos oncológicos, dicas de saúde e os familiares contarão suas experiências a respeito de como é a rotina de um paciente com câncer”, explica a presidente da ONG EVA, Adri Ribeiro.

Segundo ela, de acordo com pesquisas realizadas, 70% dos homens abandonam suas mulheres assim que elas iniciam o tratamento oncológico. “Um dos motivos, que talvez ainda seja desconhecido para muitos, é que a mulher em tratamento passa pela radioterapia e quimioterapia, procedimentos que as deixam sem nenhuma libido. É por esse e outros motivos que nós da ONG EVA, criamos o Papo de Adão, que será apresentado por três homens voluntários, que vivenciaram esse momento. Nesta primeira edição os convidados são Peterson Lima, Andre Mosson e Olívio Salvador. Não percam!”, convida Adri.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1227 – 27/08/2020