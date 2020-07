ONG Reencontro fará live neste sábado com o tema “Falando de adoção”

A ONG Reencontro vai promover uma live neste sábado, 11 de junho, às 14 horas, transmitida pela sua página no Facebook, com o tema “Falando de adoção”. Na oportunidade serão debatidos vários assuntos referentes ao tema, com espaço para esclarecimentos de dúvidas dos internautas. “Vamos esclarecer as dúvidas sobre adoção e receber convidados para contar suas histórias. Você pode fazer sua pergunta e estaremos prontos para te ajudar”, convida o mediador da live, Marcelo Santos, presidente da Reencontro.

Ainda na live acontecerá o sorteio de uma rifa que foi vendida pela entidade, com intuito de arrecadar fundos para investir na reforma da sua sede. O Facebook para acompanhar a live é “Reencontro – Adoção Consciente”.