ONG Reencontro promove campanha de arrecadação neste domingo

A ONG Reencontro, uma instituição de apoio à adoção, também se engajou na campanha para ajudar as pessoas que estão passando por dificuldades em função da pandemia do coronavírus. No próximo domingo, 3 de maio, a ONG fará uma ação para arrecadar alimentos, roupas, produtos de higiene e de limpeza. As doações deverão ser entregues na sede da APMI, que fica na rua Prof. Alfredo Parodi, 427, no Centro, no horário das 10 às 13 horas. É importante lembrar que a pessoa deverá ir de máscara, entregar sua doação e retornar para a sua casa, para evitar aglomerações.

Quem preferir fazer uma contribuição em dinheiro para ajudar a instituição, poderá fazer um depósito em nome da ONG Reencontro, no Banco do Brasil, Ag. 1467-2, Conta Corrente 66371-9. Mais informações poderão ser obtidas pelo fone (41) 9 9524-8400. Conheça mais sobre a instituição no site www.reencontroadocao.org, ou pelo e-mail [email protected]

Texto: Maurenn Bernardo