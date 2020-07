ONG Reencontro promove feijoada beneficente no dia 8 de agosto

Para quem quer se aquecer nesses dias de frio, saboreando um prato típico e delicioso da culinária brasileira, a ONG Reencontro, instituição de apoio à adoção, vai promover uma feijoada beneficente no sábado, 8 de agosto, na Casa da Amizade do Rotary Club de Araucária, localizada na rua Louis Becue, 242, bairro Vila Nova. A feijoada será no sistema delivery ou retirada no local, e o valor é R$ 30,00, com arroz, couve, banana à milanesa, vinagrete e laranja. Se a pessoa preferir somente a feijoada, sem acompanhamentos, o valor é de R$ 20,00.

Na sexta-feira, dia 7, a ONG também estará vendendo almoço, tendo duas opções de cardápio: arroz, feijão, purê de batata e frango assado, ou arroz, feijão, estrogonofe de carne a batata palhas. As duas opções acompanham salada de alface e tomate. O valor é R$ 12,00, no delivery ou retirada no local.

As encomendas poderão ser feitas através do telefone 99524-8400.

Foto: divulgação