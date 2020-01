ONG Reencontro promove roda de conversa no dia 15 de fevereiro

No próximo dia 15 de fevereiro, a ONG Reencontro, uma instituição de apoio à adoção, vai promover uma roda de conversas com informações, depoimentos e relatos de casos de famílias que adotaram crianças e jovens. O encontro acontece às 15h30, na rua Alfredo Parodi, 427, no Centro.

Todas as pessoas da comunidade poderão participar desta roda de conversas. O objetivo é levar para aos participantes, o máximo de informações possíveis a respeito do processo de adoção e desmistificar os tabus sobre o tema. Também serão esclarecidos os motivos de algumas crianças terem sido retiradas das famílias de origem. Mais informações sobre o evento poderão ser obtidas pelo telefone 99524-8400.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1194 – 23/01/2020