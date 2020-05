Ótica Vitória Régia completa 13 anos em Araucária

A Ótica Vitória Régia está em festa! E não é para menos. Ao completar 13 anos de atividades em Araucária, os motivos para comemorar são muitos. Um deles é a certeza de oferecer aos clientes os melhores serviços e soluções óticas, sempre buscando a inovação de produtos e o aprimoramento de seus profissionais. A proprietária conta que a loja foi planejada com o intuito de atender aquele público que é jovem de espírito, que se preocupa em estar sempre de bem com a vida, acompanhando as últimas tendências.

“Temos um público que se importa com a saúde, por isso, investe naquilo que lhe traz bem-estar, conforto, beleza e, acima de tudo, saúde visual. É sabido que nesse segmento existem muitos locais que se preocupam em oferecer o menor valor possível aos clientes, mas infelizmente isso acaba comprometendo a qualidade dos produtos e, pior que isso, prejudicando a saúde visual e a pele do rosto, isso porque os materiais utilizados muitas vezes podem causar alergia”, diz a empresária.

Uma das marcas de sucesso da Ótica Vitória Régia está no atendimento personalizado. As consultoras, muito bem treinadas, fornecem todas as informações técnicas sobre o produto, com intuito de sugerir ao cliente, a lente que realmente atenda suas necessidades. Dentro desse propósito, a loja conta ainda com um equipamento de alta tecnologia, que consegue tirar as medidas personalizadas do rosto e dos olhos do cliente, enviando as informações diretamente para o laboratório. “As medidas entram imediatamente no sistema e a lente já começa a ser confeccionada. Essa técnica acaba reduzindo em até 99% os problemas com adaptação dos óculos, porque todos os ajustes são exatos e perfeitos”, esclarece. Ela também aproveita e faz um convite às pessoas, para que visitem a loja e confiram de perto essa experiência, conhecendo melhor a anatomia dos seus olhos e os óculos que melhor se adaptam a eles.

Promoção

Neste mês de aniversário, e também aproveitando o mês das mães, a Ótica Vitória Régia está com promoções especiais: todos os óculos

de sol com 20% de desconto e lentes antirreflexo de boa qualidade por R$65,00. “Pensando em proporcionar mais conforto e segurança para o nosso cliente nesse momento de pandemia do coronavírus, estamos com atendimento delivery. Nós vamos até sua casa ou local de trabalho, usando todos os equipamentos de proteção necessários. Basta agendar um horário”, explica. E por falar em equipamentos de proteção individual (EPIs), ela lembra que a ótica há 13 anos oferece óculos de segurança, com grau e sem grau. “Nesse momento que estamos passando, é muito importante se proteger”, ressalta.

Nova loja a caminho

Ao mesmo tempo em que comemora os 13 anos de fundação, a Ótica Vitória Régia investe na expansão. “Queremos compartilhar uma novidade com os araucarienses. Vamos abrir uma nova loja, que está sendo carinhosamente preparada na avenida Dr Victor do Amaral, 197, no Centro. A nova loja vai proporcionar ao cliente uma experiência muito inovadora e totalmente diferente do tudo que já presenciou. Aguardem!”, promete a empresária.

Serviço

A Ótica Vitória Régia fica na Praça Vicente Machado, 92, sala 01, prédio Intercontinental, ao lado da Igreja Igreja Matriz, no Centro. Acompanhe as últimas novidades da ótica pelo site www.oticavitoriaregia.com.br, clique nos ícones das redes sociais. Contatos pelo whatsapp 98411-0045 / 98441-8671 ou 3642-555.

