Paciente diagnosticado com Covid-19 em Verê seria morador de Araucária e teria voltado para cá durante quarentena

A Secretaria de Estado da Saúde (SESA) confirmou nesta terça-feira, 31 de março, o diagnóstico positivo para coronavírus de um paciente do sexo masculino testado no município de Verê, sudoeste do Paraná.

No entanto, de acordo com a Prefeitura de Verê, a pessoa estaria apenas passando uns dias naquele município, sendo que sua cidade de residência seria Araucária.

A informação foi repassada pela enfermeira Gabriella Carletto, coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Verê. De acordo com ela, o paciente que testou positivo mora em Araucária e constantemente visita os familiares naquela cidade.

Ao setor de epidemiologia de Verê, o paciente teria dito que recentemente havia feito cruzeiro e, posteriormente, foi visitar os parentes no sudoeste do Estado. Lá, no dia 15 de março, começou a apresentar sintomas como tosse e dor no corpo. Quatro dias depois, em 19 de março, procurou a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Francisco Beltrão, onde foi medicado e coletou uma amostra para teste de Covid-19.

Ainda durante a consulta, os médicos disseram que ele deveria cumprir quarentena e solicitaram seu endereço, sendo que ele forneceu o de seus familiares, em Verê. Desde então, o setor de epidemiologia vinha monitorando o paciente, até porque ainda não havia saído o resultado do exame para coronavírus.

Mesmo com a orientação de que não deveria deixar a cidade, na sexta-feira, 27 de março, o paciente retornou para Araucária e só comunicou a Secretaria de Saúde de Verê no sábado (28) quando os profissionais de saúde entraram em contato com ele para verificar como estava se sentindo. Por telefone, ele alegou estar bem e sem nenhum sintoma da doença.

Como o diagnóstico positivo para coronavírus do paciente só foi incluído no boletim da SESA divulgado desta terça-feira, ainda não houve qualquer notificação à Prefeitura de Araucária de que o homem residiria na cidade para que eventuais protocolos epidemiológicos sejam adotados pelo Departamento de Vigilância em Saúde do Município.