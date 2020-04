Pacientes de Araucária com teste positivo para Coronavírus têm de 20 a 59 anos

A Secretaria Municipal de Saúde de Araucária (SMSA) realizou o primeiro levantamento do perfil dos pacientes do município com teste positivo para o novo Coronavírus. Nos seis casos positivos, são três homens e três mulheres com idade entre 20 e 59 anos; quatro deles são profissionais de saúde. O último boletim do Estado referente aos casos do novo Coronavírus apontou cinco testes positivos em moradores de Araucária. Mas a SMSA já confirmou o 6º teste positivo que deve ser divulgado pelo Estado em breve.

Das seis pessoas, apenas uma precisou de internação. Outros quatro estão em isolamento domiciliar e uma pessoa já foi considerada curada. Duas pessoas têm entre 20 e 29 anos, uma entre 30 e 39, duas entre 40 a 49 anos e uma entre 50 e 59 anos. Até o momento, não há teste positivo para Covid-19 em idosos (acima de 60 anos).

É importante lembrar que, conforme protocolo do Ministério da Saúde, os testes para confirmar o novo Coronavírus em moradores estão sendo realizados em pacientes que apresentam síndrome respiratória aguda grave, ou seja, apenas situações mais graves. No caso de profissionais de saúde que estão na linha de frente do atendimento à população, o Ministério da Saúde, orientou que eles poderão ser testados mesmo que apresentem quadros leves. Há também recomendação da Saúde para que moradores que precisem sair de casa utilizem uma máscara de pano (que pode ser feita em casa) para aumentar a proteção.

DÚVIDAS

O “Disk Corona” de Araucária funciona pelo número de telefone 0800-6425250 (ligação gratuita). O atendimento é realizado por profissionais da área de saúde (como médicos e enfermeiros) que estão na linha para esclarecer dúvidas diversas sobre o novo Coronavírus. A equipe de atendimento telefônico está à disposição das 7h às 19 horas, todos os dias da semana.

Texto: PMA