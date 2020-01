Pancadas de chuvas marcarão presença em mais uma semana araucariense. Confira a previsão

Foto: Marco Charneski

Este início de semana em Araucária será de tempo estável e temperaturas próximas dos 30°C. Segundo a previsão do Instituto Simepar, as chuvas só voltam a marcar presença no município a partir de quarta-feira, o que poderá baixar significativamente as temperaturas nesta quinta-feira.

Hoje, segunda-feira, 20 de janeiro, o céu tende a ficar encoberto durante a tarde, mas as chances de chuva são baixas, a máxima chegará aos 29°C. Na terça-feira, 21, quase nada muda. Mínima de 17°C e máxima de 29°C, com baixas possibilidades de chuva, sol encoberto e umidade relativa do ar na casa dos 54%. Já na quarta-feira, 22, com a aproximação das nuvens carregadas de chuva, os termômetros passam a marcar 24°C, as chances de tempestades isoladas na cidade serão de 71%.