Pandemia não afetou atendimento da Patrulha Maria da Penha

Durante esse período de pandemia, a Secretaria Municipal de Segurança Pública de Araucária não parou, pelo contrário, intensificou suas ações, aplicando diretrizes e adaptações necessárias para proteger o máximo possível os servidores, para assim continuar a atender a população. A Patrulha Maria da Penha, por exemplo, continua a fazer os acompanhamentos das mulheres que possuem medida protetiva e o efetivo operacional mantém o atendimento das solicitações de violência doméstica.

Segundo a SMSP, contrariando as previsões de que em tempos de isolamento domiciliar as ocorrências de violência doméstica tenderiam a aumentar, os números estão se mantendo estáveis quando comparados com dados do ano anterior. Outro fato curioso, segundo a secretaria, é que o número de ocorrências estava em um crescente, mas acabaram tendo redução após o início da crise.

A SMSP comenta que a mulher estava se sentindo empoderada e tendo mais segurança para dar seu passo, de romper com o ciclo de violência, acionando os órgãos competentes. Mas este cenário mudou, talvez pelo medo da crise, do confinamento, por questões de necessidades financeiras, brigas, desentendimento familiar. Todos esses aspectos podem ter contribuído para que a mulher deixasse de pedir ajuda, fazendo com que os casos, aparentemente, pareçam ter reduzido.

Canais de ajuda

Importante lembrar que mesmo em meio à pandemia, os canais de ajuda seguem funcionando normalmente. A Guarda Municipal continua realizando atendimentos pelo fone 153, ou através do aplicativo 153 Cidadão. A SMSP orienta as mulheres a denunciarem os casos de agressão, para que este momento delicado de quarentena, não se torne um momento de cárcere privado ou justificativa para a violência doméstica voltar a ser acobertada.

Importante lembrar ainda, que existe uma Lei recente 20.145/2020, que obriga o síndico a registrar junto aos órgãos de segurança pública (sob sigilo), ocorrências ou indícios de violência familiar contra mulheres, crianças, adolescentes e idosos.

Estatísticas

Segundo dados fornecidos pela Guarda Municipal de Araucária, entre os dias 1º a 31 de março, foram registradas 46 ocorrências de casos envolvendo violência doméstica. E entre os dias 1º a 6 de abril, já foram contabilizados 12 atendimentos.

O levantamento apresenta apenas os casos em que foram feitos registros da ocorrência, sem contar as situação atendidas pela Guarda, em que foram feitas apenas orientações às partes e fatos não constatados.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Marco Charneski

Publicado na edição 1207 – 09/04/2020