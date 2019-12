Papai Noel da GM interrompe entrega de presentes para prender machão de cozinha

A estória até seria cômica, não fosse mais um triste relato de violência doméstica em nossa cidade. Tudo aconteceu na noite desta sexta-feira, 27 de dezembro, quando uma equipe da Guarda Municipal de Araucária que acompanhava o Papai Noel Azul da corporação teve que suspender a entrega de presentes a crianças para atender uma moça agredida pelo companheiro.

A jovem L.O.C.C, de 22 anos, havia sido agredida pelo companheiro J.L.A.S, de 20 anos. O rapaz, que seria lutador de muy thay, teria atingido a moça com golpes na região da cabeça e mandado para a casa da mãe, que fica na rua Máximo Cantador, no Centro.

Quando foi comunicada, a equipe da Guarda Municipal mais próxima ao local onde estaria o autor da agressão era justamente a que dava suporte ao Papai Noel Azul, um projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMPS) há alguns anos entregando presentes a crianças de nosso Município ao longo do mês de dezembro.

Como se tratava de um caso urgente, essa viatura mesmo, com o Papai Noel e tudo, se deslocou até a rua Máximo Cantador e obteve êxito em prender o rapaz, cabendo ao próprio Papai Noel Azul conduzi-lo para dentro do camburão. A ocorrência acabou mostrando que, assim como quem ganha presente no Natal são só as crianças boazinhas, aqueles homens maus que batem nas mulheres também são presenteados. Só que com a cadeia.