Para atingir meta, equipes da saúde vão realizar vacinação em domicílio

A Secretaria Municipal de Saúde de Araucária está adotando uma nova estratégia para evitar aglomerações nas unidades básicas de saúde em meio à pandemia de Coronavírus. Seguindo recomendações do Estado, equipes de saúde farão visitas domiciliares para vacinação, a iniciativa começa nesta segunda-feira, 22 de junho, na cidade. Equipes farão busca ativa e filtragem dos pacientes de cada região para que os profissionais das UBSs se desloquem e aumentem a cobertura vacinal do público-alvo das campanhas contra gripe, sarampo e febre amarela.

Gripe

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza encerra dia 30 de junho, porém alguns grupos prioritários da campanha precisam atingir maior cobertura vacinal em Araucária. Entre eles estão: crianças com idade entre 6 meses e menores de 6 anos (com 57,7% de adesão) , gestantes (com 53,2%) e puérperas – mulheres até 45 dias do período pós-parto (57,9%). A meta é atingir 90%. Idosos e trabalhadores da área da saúde já atingiram o objetivo.

Sarampo

A Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo tem como público-alvo pessoas de 05 a 59 anos de idade e também segue até o final do mês. Para as faixas etárias de 5 a 19 anos e de 49 a 59 anos, a vacinação contra o Sarampo ocorrerá após constatação da necessidade conforme o histórico vacinal da carteirinha. Já para quem tem de 20 a 49 anos (público que tem se mostrado mais vulnerável ao Sarampo), a vacinação deverá ocorrer para todos, mesmo que esteja em dia com a vacina (salvo em situações nas quais a vacina é contraindicada).

Febre Amarela

No caso da Febre Amarela, o público-alvo engloba as pessoas de 9 meses a 59 anos. Pessoas acima de 60 anos não vacinadas, poderão receber a vacina desde que não apresentem comorbidades descompensadas. Neste caso, é necessário que os profissionais de saúde façam avaliação antes da aplicação da vacina, a fim de averiguar se a pessoa não se enquadra nas contraindicações.

Outras vacinas

Equipes ligarão para os usuários para agendar data e horário para aplicação de outras vacinas de rotina nas UBSs e assim evitar aglomerações.

Texto: PMA

Foto: divulgação