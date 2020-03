Para evitar aglomeração, unidades de saúde suspendem atendimentos agendados

A Secretaria Municipal da Saúde de Araucária (SMSA) adotou a partir desta segunda-feira, 23 de março, novas medidas para enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). Todos os procedimentos médicos que são programados (serviços eletivos), serão suspensos nas unidades de saúde em função da prevenção ao coronavírus. Além disso, os exames de raio-X marcados nas unidades de saúde não serão realizados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Com o intuito de manter as medidas de prevenção, as agendas de consultas e procedimentos eletivos do Hospital Municipal de Araucária (HMA) também estão suspensos. Serão realizados somente atendimentos de urgência e emergência.

Foram também suspensas as visitas a pacientes internados. Vale ressaltar que para a maternidade, pessoas acima de 60 anos e crianças há o direito a um acompanhante. Em caso de dúvidas em relação às consultas e procedimentos, as unidades básicas de saúde estarão orientando os pacientes. Basta entrar em contato via telefone. O objetivo da estratégia é diminuir a circulação de pessoas nos serviços de saúde, evitando aglomerações.

Além da vacinação contra a gripe em casa e evitar a ida dos idosos até as unidades de saúde básica, eles também contarão com a possibilidade de receber os medicamentos de uso contínuo em casa. Caso o medicamento de uso contínuo esteja próximo do fim, a recomendação é para entrar em contato, pelo telefone, com a UBS e fornecer nome e data de nascimento e as informações sobre os remédios que a equipe de saúde está autorizada a entregar na residência do mesmo quando for fazer a vacina contra a gripe. A medida visa evitar ao máximo que o idoso precise sair de casa neste momento.

